13 Nisan 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

Göksel Gümüşdağ müjdeli haberi verdi!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

Son dakika: Bir süredir corona virüsü tedavisi gören Medipol Başkanı , taburcu olduğunu açıkladı. Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinden, Başkan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim.

Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.

"

Göksel Gümüşdağ: Devletimizle üstesinden geleceğiz! haberin devamı

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