Edin Visca: Bu zor günler bitecek

Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca, koronavirüs ile mücadele eden dünyanın bu zor günleri atlatacağını söyledi.

"Evde Kal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, "Ligin ne olacağı, ne zaman başlayacağı şu an ikinci düşünülmesi gereken konu. Öncelikle herkesin sağlıklı olmasını diliyorum. Bunun için de kendimizi korumamız gerekiyor. Salgın Bosna'da da kendini hissettiriyor. Dileğim vatanım olarak gördüğüm iki ülkenin de bu süreci en iyi şekilde geçirmesi ifadesini kullandı.

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