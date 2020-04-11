11 Nisan 2020, Cumartesi
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Mert Günok'tan alkışlanacak hareket
Medipol Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Mert Günok, sosyal medya hesabından kendisine sesini duyurmaya çalışan küçük taraftara sosyal medyadan cevap verdi. Milli yıldız, küçük taraftara imzalı formasını göndereceğini ve iç sahadaki ilk maçta seremoniye birlikte çıkacaklarını açıkladı.
Günok alıntıladığı paylaşımda şu mesajı verdi:
"Sporting veya Copenhagen maçlarına denk geldi herhalde ondan duyamamış olabilirim. Sana imzalı formamı gönderiyorum. Sahamızdaki ilk maçta formalarımızı giyip seremoniye birlikte çıkarız."
🦉 Sporting veya Copenhagen maçlarına denk geldi herhalde ondan duyamamış olabilirim. 😄— Mert Günok (@MertGunok) April 10, 2020
Sana imzalı formamı gönderiyorum.
Sahamızdaki ilk maçta formalarımızı giyip seremoniye birlikte çıkarız. 😉 https://t.co/0O2JwBs5pt
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