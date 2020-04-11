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BAŞAKŞEHİR FK

Mert Günok'tan alkışlanacak hareket

Mert Günok'tan alkışlanacak hareket
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

'in deneyimli file bekçisi , sosyal medya hesabından kendisine sesini duyurmaya çalışan küçük taraftara sosyal medyadan cevap verdi. Milli yıldız, küçük taraftara imzalı formasını göndereceğini ve iç sahadaki ilk maçta seremoniye birlikte çıkacaklarını açıkladı.

Günok alıntıladığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Sporting veya Copenhagen maçlarına denk geldi herhalde ondan duyamamış olabilirim. Sana imzalı formamı gönderiyorum. Sahamızdaki ilk maçta formalarımızı giyip seremoniye birlikte çıkarız."

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