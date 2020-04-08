08 Nisan 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Hedefim Avrupa

Okan Buruk: Hedefim Avrupa
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Başakşehir Teknik Direktörü , hedefinin Avrupa'da takım çalıştırmak olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Sadece kendim için değil, ülkem için de bunu istiyorum. Yurt dışına teknik direktör ihraç edebilirsek çok güzel olacaktır. Avrupa'da önemli ligler var. İtalyancam olduğu için İtalya'yı kendime çok yakın buluyorum" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü , hedefinin Avrupa'da takım çalıştırmak olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Sadece kendim için değil, ülkem için de bunu istiyorum. Yurt dışına teknik direktör ihraç edebilirsek çok güzel olacaktır. Avrupa'da önemli ligler var. İtalyancam olduğu için İtalya'yı kendime çok yakın buluyorum. İtalya, İspanya ve Almanya gibi önemli ligler var. Bu yıl benim ve takımım için önemli bir adım. Avrupa'da tanınmamız için çok önemli bir prestij" dedi.

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