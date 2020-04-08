Eljero Elia: Sezon sonu gidiyorum

Başakşehir'de Eljero Elia, Hollanda basınına sezon sonu kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Başakşehir'de Eljero Elia, Hollanda basınına sezon sonu kulüpten ayrılacağını açıkladı. Kalabalık stadyumlarda oynamak istediğini söyleyen Elia, "Sanırım 3 yıl yeterli. Güzeldi. Ben bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra aniden kadronun dışında bırakıldım. Ben sadece tekrar futbol oynamak ve kalabalık stadyumlarda oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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