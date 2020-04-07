07 Nisan 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Tidjany Bangoura Medipol Başakşehir'de!

Süper Lig ekibinden flaş transfer!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Son dakika transfer gelişmesi... Guineefoot.info adlı internet sitesinin haberine göre  (18),  ile resmen anlaştı.

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