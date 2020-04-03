03 Nisan 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil

UEFA-ECA ve EPFL: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

'su , Avrupa Kulüpler Birliği () ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri'nin () kurum ve kulüplere bir mektup gönderdiğini ve ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini ifade etti.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: " ve ortak bir mektup hazırlayarak ilgili kurum ve kuluplere gonderdi. Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite calışmalarına göre liglerin en gec Temmuz / Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020/21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar."

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