02 Nisan 2020, Perşembe
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Son 5 yılın asist kralı Edin Visca
Süper Lig'de son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında en çok asist yapan ismin Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'de son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında en çok asist yapan ismin Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca olduğu ortaya çıktı. Visca, 53 asistle yapılan bu değerlendirmede zirvede yer aldı. Boşnak yıldızı en son Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma (37) takip etti. Üçüncü sırada ise 32 asistle Trabzonsporlu Jose Sosa yer alıyor.
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