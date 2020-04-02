02 Nisan 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Son 5 yılın asist kralı Edin Visca

Son 5 yılın asist kralı Edin Visca
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Süper Lig'de son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında en çok asist yapan ismin Medipol 'in kaptanı olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'de son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında en çok asist yapan ismin Medipol 'in kaptanı olduğu ortaya çıktı. Visca, 53 asistle yapılan bu değerlendirmede zirvede yer aldı. Boşnak yıldızı en son Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma (37) takip etti. Üçüncü sırada ise 32 asistle Trabzonsporlu Jose Sosa yer alıyor.
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