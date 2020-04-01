01 Nisan 2020, Çarşamba
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Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' başlıklı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda Başakşehirli futbolcular, Aleksic, Caiçara, Demba Ba, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş, Epureanu ve Muhammed Emin Sarıkaya vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
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