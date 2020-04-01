01 Nisan 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı

Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' başlıklı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda Başakşehirli futbolcular, Aleksic, Caiçara, , , Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş, Epureanu ve Muhammed Emin Sarıkaya vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

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