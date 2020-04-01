Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.

Koronavirüs tedavisi gören Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarların Başakşehir kulüp binasına astığı destek pankartı için teşekkür mesajı yayınladı.



Medipol Başakşehir taraftarları, koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Göksel Gümüşdağ'a destek olmak amacıyla Başakşehir kulüp binası önüne Gümüşdağ'ın fotoğrafının da bulunduğu "Çok olanlar değil inananlar kazanır demiştik, artık hem çokuz, hem inanıyoruz. Birlikte kazanacağız. Güçlü Kal Büyük Başkan" yazılı pankart astı. Turuncu-lacivertli taraftarların bu davranışına Başkan Gümüşdağ da kayıtsız kalmayarak, teşekkür mesajı yayınladı. Başakşehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında Başkan Gümüşdağ şu ifadelerle taraftarlara teşekkürlerini iletti:



"Bu zorlu süreçte Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."

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