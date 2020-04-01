01 Nisan 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı

Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Futbol Kulübü Başkanı taraftarlara teşekkür etti.

Koronavirüs tedavisi gören Medipol Başkanı , taraftarların Başakşehir kulüp binasına astığı destek pankartı için teşekkür mesajı yayınladı.

Medipol Başakşehir taraftarları, koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Göksel Gümüşdağ'a destek olmak amacıyla Başakşehir kulüp binası önüne Gümüşdağ'ın fotoğrafının da bulunduğu "Çok olanlar değil inananlar kazanır demiştik, artık hem çokuz, hem inanıyoruz. Birlikte kazanacağız. Güçlü Kal Büyük Başkan" yazılı pankart astı. Turuncu-lacivertli taraftarların bu davranışına Başkan Gümüşdağ da kayıtsız kalmayarak, teşekkür mesajı yayınladı. Başakşehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında Başkan Gümüşdağ şu ifadelerle taraftarlara teşekkürlerini iletti:

"Bu zorlu süreçte Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."

UEFA'dan Başakşehir'e para cezası haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
UEFA'dan Başakşehir'e para cezası UEFA'dan Başakşehir'e para cezası
Cengiz Ünder'den evde kal şov Cengiz Ünder'den evde kal şov
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör