31 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

UEFA'dan Başakşehir'e para cezası

UEFA'dan Başakşehir'e para cezası
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

, Başakşehir-Kopenhag maçında tribünde meşale yakıldığı gerekçesiyle ev sahibi ekibe bin 500 euro para cezası kesti.

'dan yapılan açıklamada, 'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 avro para cezası verildiği belirtildi.

Para cezasının, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi.

, 12 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti.

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