UEFA'dan Başakşehir'e para cezası

Başkan Erdoğan'ın corona virüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından da destek hızla büyüyor. Süper Lig kulüpleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek destek oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptıkları bağışları duyurdular. İşte spor camiasından yapılan bağışlar...