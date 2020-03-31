31 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına destek

Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına destek
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Kulübü, 'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıkladı.

Başakşehir'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız 'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.

Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."

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