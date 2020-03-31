31 Mart 2020, Salı
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Gümüşdağ’ın durumu iyi
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisine hastanede devam ediyor. 24 Mart'ta tedavi altına alınan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisine hastanede devam ediyor. 24 Mart'ta tedavi altına alınan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi. Öte yandan Göztepe forması giyen Mossoro, eski kulübünün başkanına video mesai gönderdi. Tecrübeli oyuncu, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" ifadesini kullandı.
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