31 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Gümüşdağ’ın durumu iyi

Gümüşdağ’ın durumu iyi
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Başakşehir Başkanı , koronavirüs tedavisine hastanede devam ediyor. 24 Mart'ta tedavi altına alınan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi.

Başakşehir Başkanı , koronavirüs tedavisine hastanede devam ediyor. 24 Mart'ta tedavi altına alınan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi. Öte yandan Göztepe forması giyen Mossoro, eski kulübünün başkanına video mesai gönderdi. Tecrübeli oyuncu, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" ifadesini kullandı.
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