Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'dan corona virüsü sebebiyle 1000 aileye erzak yardımı
Uzun süredir Türkiye'de futbol kariyerini sürdüren Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, corona virüsü salgını nedeniyle ihtiyacı olan 1000 aileye erzak yardımında bulundu. Edin Visca'nın bu hareketi büyük destek topladı. Yorumlarda "Helal olsun sana" ifadeleri yer aldı.
Edin Visca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadeleri kullandı.
CENGİZ ÜNDER VE MOSSORO'YU YARDIMA ÇAĞIRDI
Edin Visca, Instagram üzerinden paylaştığı gönderide Kızılay'a yapacağı bu yardıma katılması için eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'ya da davette bulundu.
EDIN VISCA: "TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"
Visca, sosyal medyasından şu açıklamada uzun süredir kariyerini sürdürdüğü Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirtti. Edin Visca şu açıklamayı yaptı: "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum."
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