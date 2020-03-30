30 Mart 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'dan corona virüsü sebebiyle 1000 aileye erzak yardımı

Edin Visca'dan büyük vefa!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Uzun süredir Türkiye'de futbol kariyerini sürdüren 'in başarılı futbolcusu , salgını nedeniyle ihtiyacı olan 1000 aileye erzak yardımında bulundu. Edin Visca'nın bu hareketi büyük destek topladı. Yorumlarda "Helal olsun sana" ifadeleri yer aldı.

'in Bosna Hersekli yıldız oyuncusu , salgını nedeniyle zor günler geçiren 1000 aileye erzak yardımı yaptı.

Edin Visca, sosyal medya hesabı 'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadeleri kullandı.

CENGİZ ÜNDER VE MOSSORO'YU YARDIMA ÇAĞIRDI

Edin Visca, Instagram üzerinden paylaştığı gönderide 'a yapacağı bu yardıma katılması için eski takım arkadaşları ve Marcio Mossoro'ya da davette bulundu.

EDIN VISCA: "TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Visca, sosyal medyasından şu açıklamada uzun süredir kariyerini sürdürdüğü Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirtti. Edin Visca şu açıklamayı yaptı: "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum."

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