29 Mart 2020, Pazar
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Başakşehir’den mesaj var
Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Berkay Özcan ve Uğur Uçar, ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.
Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Berkay Özcan ve Uğur Uçar, ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.
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