29 Mart 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir’den mesaj var

Başakşehir’den mesaj var
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Başakşehir'de teknik direktör ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan , Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, , Berkay Özcan ve , ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.

Başakşehir'de teknik direktör ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan , Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, , Berkay Özcan ve , ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.
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