Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Martin Skrtel 1500 kitap bağışladı
Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler yaşanırken, Başakşehirli başarılı defans oyuncusu Martin Skrtel'den örnek bir davranış geldi. Gökhan İnler'in sahibi olduğu dernek üzerinden ''Her Okula Bir Kitaplık'' projesi kapsamında Giresun Espiye ilçesinde bulunan bir okula 1500 kitap bağışladı.
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Martin Skrtel örnek bir davranış sergileyerek 1500 kitap bağışında bulundu. Takım arkadaşı Gökhan İnler'in sahibi olduğu Spor Eğitim Vakfı (ISEV) "Her okula bir kitaplık" projesiyle okullara kitap yardımında bulunuyor.
SKRTEL, 1500 KİTAP BAĞIŞLADI
Gökhan İnler'in vakfının oluşturduğu ''Her Okula Bir Kitaplık'' projesine bir destek de takım arkadaşı Martin Skrtel'den geldi.
Martin Skrtel, Giresun Espiye ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulundu. Martin Skrtel'in adına okulda bir kitaplık açıldı.
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