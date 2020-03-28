28 Mart 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Martin Skrtel 1500 kitap bağışladı

Martin Skrtel 1500 kitap bağışladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler yaşanırken, Başakşehirli başarılı defans oyuncusu 'den örnek bir davranış geldi. 'in sahibi olduğu dernek üzerinden ''Her Okula Bir Kitaplık'' projesi kapsamında Espiye ilçesinde bulunan bir okula 1500 kitap bağışladı.

'de şampiyonluğa oynayan 'in başarılı futbolcusu örnek bir davranış sergileyerek 1500 kitap bağışında bulundu. Takım arkadaşı 'in sahibi olduğu Spor Eğitim Vakfı (ISEV) "Her okula bir kitaplık" projesiyle okullara kitap yardımında bulunuyor.

SKRTEL, 1500 KİTAP BAĞIŞLADI

Gökhan İnler'in vakfının oluşturduğu ''Her Okula Bir Kitaplık'' projesine bir destek de takım arkadaşı Martin Skrtel'den geldi.

Martin Skrtel, Espiye ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulundu. Martin Skrtel'in adına okulda bir kitaplık açıldı.

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