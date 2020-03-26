Başakşehir'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yapılan corona virüsü testleri sonucunda hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelde pozitif sonuca rastlanılmadığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve personellerine koronavirüs testi uygulandığını açıklayarak, test sonrası pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.



Başakşehir'den koronavirüs açıklaması geldi. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testine tabi tutulurken, pozitif sonuçlara rastlanmadığı aktarıldı. Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."

ℹ Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır. pic.twitter.com/n8PpQcKnhs — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 26, 2020

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