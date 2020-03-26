26 Mart 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Başakşehir'in test sonucu belli oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

ekiplerinden , yapılan corona virüsü testleri sonucunda hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelde pozitif sonuca rastlanılmadığını açıkladı.

Medipol Futbol Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve personellerine koronavirüs testi uygulandığını açıklayarak, test sonrası pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.

Başakşehir'den koronavirüs açıklaması geldi. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testine tabi tutulurken, pozitif sonuçlara rastlanmadığı aktarıldı. Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."

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