24 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Başakşehir'den corona virüsü açıklaması! Göksel Gümüşdağ...
Son dakika haberine göre; corona virüsü testi yaptıran Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.
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