24 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Başakşehir'den corona virüsü açıklaması! Göksel Gümüşdağ...

Başakşehir'den corona virüsü açıklaması! Göksel Gümüşdağ...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre; corona virüsü testi yaptıran Medipol Başkanı , koruma amaçlı hastanede kalacak.

Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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