Başakşehir'den corona virüsü önlemi! Göksel Gümüşdağ...
Son dakika haberine göre; Başakşehir Kulübü corona virüsü testi yaptıran başkan Göksel Gümüşdağ'ın ilk sonuçlarının negatif çıktığını ve Gümüşdağ'ın koruma amaçlı hastanede kalacağını açıkladı.
Başakşehir, corona virüsü testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp de teknik ekip, futbolcular, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerini koronavirüs testine tabi tutuyor.
Başakşehir Kulübü de tedbirler kapsamında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın test yaptırdığını belirtti. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
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