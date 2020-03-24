24 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den corona virüsü önlemi! Göksel Gümüşdağ...

Başakşehir'den corona virüsü önlemi! Göksel Gümüşdağ...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre; Kulübü corona virüsü testi yaptıran başkan 'ın ilk sonuçlarının negatif çıktığını ve Gümüşdağ'ın koruma amaçlı hastanede kalacağını açıkladı.

, corona virüsü testi yaptıran Başkan 'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp de teknik ekip, futbolcular, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerini koronavirüs testine tabi tutuyor.

Başakşehir Kulübü de tedbirler kapsamında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın test yaptırdığını belirtti. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a geçmiş olsun mesajı haberin devamı

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