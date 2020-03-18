Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlanırken, iki takım da puanını 53'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Türk spor basınının usta yazarları, hakem kararlarının tartışıldığı karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...