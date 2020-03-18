18 Mart 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.03.2020

, 'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

, hazırlıklarına 19 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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