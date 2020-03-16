16 Mart 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk'tan Fırat Aydınus'a: Fenerbahçe maçına çevirme!

Fener maçına çevirme!
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Teknik Direktörü , bir pozisyonda hakem kararını beğenmeyince bu sözle tepkisini gösterdi. da Buruk'a sarı kartı çıkardı.

Maçın 34. dakikasında bir faul pozisyonunda Teknik Direktörü , hakeme yoğun tepkide bulundu. Bu sırada Aydınus'a, " maçına çevirme bu karşılaşmayı" deyince hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bunun ardından Buruk ile Trabzonsporlu yöneticiler arasında da kısa süreli bir sözlü diyalog yaşandı. Buruk maç sonrası "Erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da 'ye güzel futbol seyrettiriyor. 'u da beğeniyorum, başarılar dilerim" dedi.

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