Okan Buruk'tan Fırat Aydınus'a: Fenerbahçe maçına çevirme!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bir pozisyonda hakem kararını beğenmeyince bu sözle tepkisini gösterdi. Fırat Aydınus da Buruk'a sarı kartı çıkardı.

Maçın 34. dakikasında bir faul pozisyonunda Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakeme yoğun tepkide bulundu. Bu sırada Aydınus'a, "Fenerbahçe maçına çevirme bu karşılaşmayı" deyince hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bunun ardından Buruk ile Trabzonsporlu yöneticiler arasında da kısa süreli bir sözlü diyalog yaşandı. Buruk maç sonrası "Erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim" dedi.

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