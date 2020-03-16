16 Mart 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları başladı
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 16.03.2020

'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü 'u ağırlayacak hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde yapılan idmanda Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Yarın izin yapacak hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Trabzonspor liderliğini sürdürdü haberin devamı
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