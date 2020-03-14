14 Mart 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den büyük başarı! Dört kulüpten...

Başakşehir'den büyük başarı! Dört kulüpten...
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol , adından söz ettirmeye devam ediyor. Başakşehir, bu sezon 237 ekip arasından en çok puan toplayan 11. ekip olmayı başardı. Turuncu-lacivertliler bu sezon diğer dört temsilcimizin toplamından daha çok puan alarak ülke puanına büyük katkı sağladı.

'nde son olarak Danimarka temsilcisi 'nın penaltı golüyle 1-0 deviren Medipol , bu sonuçla birlikte 237 ekip içinde ülke puanına en çok katkı yapan 11. ekip olmayı başardı. Turuncu-lacivertliler bu başarısıyla diğer dört temsilcimizin toplamından daha fazla puan aldı.

Sabah'ın haberine göre; Boz Baykuşlar, sadece saha içi performanslar dikkate alındığında 11 puanla 11'inci sırada yer alırken, aynı zamanda diğer Türk takımlarının (, , ve ) toplamından daha fazla puan aldı.

DİĞER DÖRT TAKIM KAÇ PUAN ALDI?

Beşiktaş 2, Galatasaray 2, Trabzonspor 3.5 ve Yeni Malatyaspor 2.5 puan alırken dört takımın toplam puanı 10 oldu. Başakşehir 9 maçının 5'ini kazanırken, diğer dört takımımız 26 maçının sadece 5'inden galibiyet çıkarabildi.

Başakşehir avantajı kaptı! haberin devamı

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