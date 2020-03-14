Medipol Başakşehir'den büyük başarı! Dört kulüpten...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başakşehir, bu sezon 237 ekip arasından en çok puan toplayan 11. ekip olmayı başardı. Turuncu-lacivertliler bu sezon diğer dört temsilcimizin toplamından daha çok puan alarak ülke puanına büyük katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Edin Visca'nın penaltı golüyle 1-0 deviren Medipol Başakşehir, bu sonuçla birlikte 237 ekip içinde ülke puanına en çok katkı yapan 11. ekip olmayı başardı. Turuncu-lacivertliler bu başarısıyla diğer dört temsilcimizin toplamından daha fazla puan aldı.

Sabah'ın haberine göre; Boz Baykuşlar, sadece saha içi performanslar dikkate alındığında 11 puanla 11'inci sırada yer alırken, aynı zamanda diğer Türk takımlarının (Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor) toplamından daha fazla puan aldı.

DİĞER DÖRT TAKIM KAÇ PUAN ALDI?

Beşiktaş 2, Galatasaray 2, Trabzonspor 3.5 ve Yeni Malatyaspor 2.5 puan alırken dört takımın toplam puanı 10 oldu. Başakşehir 9 maçının 5'ini kazanırken, diğer dört takımımız 26 maçının sadece 5'inden galibiyet çıkarabildi.

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