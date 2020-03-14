Medipol Başakşehir Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başakşehir, bu sezon 237 ekip arasından en çok puan toplayan 11. ekip olmayı başardı. Turuncu-lacivertliler bu sezon diğer dört temsilcimizin toplamından daha çok puan alarak ülke puanına büyük katkı sağladı.