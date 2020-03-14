14 Mart 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir hazırlıklarını tamamladı
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 26. haftasında yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan , bugün Trabzon'a gidecek.

Başakşehir'den büyük başarı! Dört kulüpten... haberin devamı

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