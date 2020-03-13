13 Mart 2020, Cuma
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Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 13.03.2020
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kazanılan Kopenhag maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a hareket edecek.
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