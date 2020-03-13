13 Mart 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.03.2020

, 'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kazanılan Kopenhag maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak 'a hareket edecek.

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