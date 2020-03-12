Başakşehir'de Enzo Crivelli şoku!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayan Başakşehir'de Enzo Crivelli şoku yaşanıyor. Fransız futbolcu, 73. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Robinho'ya bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir ile Kopenhag, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimizin Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, mücadelenin 73. dakikasında sol arka adelesini tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Crivelli, sedyeyle saha dışına taşınırken, yerini Robinho'ya bıraktı. 25 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Crivelli'nin durumunun ciddi olduğunu ve bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.
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