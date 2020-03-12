12 Mart 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Enzo Crivelli şoku!

Başakşehir'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayan 'de şoku yaşanıyor. Fransız futbolcu, 73. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Robinho'ya bıraktı.

son 16 turu ilk maçında ile Kopenhag, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimizin Fransız futbolcusu , mücadelenin 73. dakikasında sol arka adelesini tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Crivelli, sedyeyle saha dışına taşınırken, yerini Robinho'ya bıraktı. 25 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Crivelli'nin durumunun ciddi olduğunu ve bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.

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