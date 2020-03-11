Medipol Başakşehir Avrupa'da 29. kez sahaya çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı konuk edecek turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 29. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 31 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.



OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 11. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 11. karşılaşmasına Kopenhag karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı. Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

SAHASINDA 15. MAÇ

İstanbul ekibi, Kopenhag mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 15. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 14 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 14 maçta 14 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 12 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.



AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı. İstanbul ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grubunun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

DİĞER