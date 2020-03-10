10 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Robinho Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Başakşehir'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan , takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldızın gelecek sezon ülkesinin takımlarında Santos ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2017/2018 sezonu ara döneminde 'a transfer olan ve Sivas ekibiyle gösterdiği etkili performansla 2018/2019 ara transfer döneminde 2 milyon Euro bedelle 'in yolunu tutan , sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

basınına göre 36 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ilk göz ağrısı olan Santos'a dönecek. Santoslu yöneticilerin artık bu transfere bitti gözüyle baktıkları, transferin atılacak imzalara kaldığı bildirildi.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun Brezilya ekibinde alacağı maaş da belli oldu. Buna göre Robinho 500 bin Brezilya Reali (92.5 bin euro) aylık maaş elde edecek.

Kulübün futbolcuya olan borcundan dolayı, bu miktarın maaşıyla birleştirilmesi ve buna imaj haklarının da eklenmesiyle aylık kazancının 1 milyar Brezilya Real'ine (185 bin euro) kadar çıkmasının beklendiği belirtildi. ikinci sırayı Flamengo'dan Gabigol'ün 1.325 milyon Brezilya Reali (245 bin euro) ile aldığı, Robinho'nun ücretinin bu yüzden astronomik olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 17 maçta görev alan Brezilyalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Başakşehir-Kopenhag maçının hakemi belli oldu! haberin devamı

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