10 Mart 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor!

Başakşehir'de Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor!
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 10.03.2020

, 12 Mart Perşembe günü temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalıştı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını William Collum yönetecek

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