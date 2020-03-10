10 Mart 2020, Salı
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Liderin 3 fedaisi
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Göztepe deplasmanından 3 golle 3 puan çıkartan lider Başakşehir’de atılan 49 golün 27’sini Crivelli, Ba ve Visca üçlüsü ağlarla buluşturdu.
Ligde ve Avrupa'da doludizgin hedefine giden Başakşehir, Göztepe deplasmanında 3 golle 3 puanı alarak liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde atılan 49 golün 27'si ise Crivelli, Demba Ba ve Visca üçlüsünden geldi. İstanbul ekibinin bulduğu gollerin yüzde 55'lik kısmını kaydeden yıldızlar, hücum hattının üç silahşoru olarak rakiplere korku salıyor. 49 golün 10'unda Crivelli, 9'unda Demba Ba, 8'inde de Visca imzası var. Okan Buruk'un takımında bu üçlünün ardından 4'er gol atan Aleksic ile İrfan geliyor.
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