İzmir'de müthiş maç
Başakşehir, liderlik aşkına Ege’de kayıp yaşamak istemiyor. 4 Büyükler’e boyun eğmeyen Göz-Göz ise 2 maçlık 3 puan hasretini bitirmenin peşinde
Göztepe ve lider Başakşehir, bugün İzmir'de kozlarını paylaşacak. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, zorlu İzmir deplasmanını kayıpsız atlatarak liderliğini sürdürmek istiyor. Göztepe mücadelesi öncesinde Başakşehir'de sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.
5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ege ekibi ise bu sezon 4 Büyükler'e karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş, Trabzon, Alanya, G.Saray'ı yenerken F.Bahçe ile berabere kaldı. Yeni stadında yenilgi yüzü görmeyen Göz- Göz, lideri yenerek hem 2 maçlık puan kaybını telafi etmek, hem de kalan maçlarda Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirmek istiyor. Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Poko'nun sakatlığı bulunuyor.
RAKİBE KORONA ŞOKU
Kopenhag, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart'ta Parken Stadı'ndaki Başakşehir maçına, korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı. Danimarka temsilcisi, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle Horsens ve Randers maçlarının ardından temsilcimizle de seyircisiz oynayacaklarını duyurdu.
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