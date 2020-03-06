06 Mart 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Göztepe deplasmanında

Başakşehir Göztepe deplasmanında
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de liderliğini sürdüren takımı deplasmanından 3 puan alıp koltuğu kimseye bırakmak istemiyor. Başakşehir'de, Göztepe karşısında Epureanu ve Skrtel görev yapamayacak.

, 'in 25. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek. Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor. Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

EPUREANU VE SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri ve ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada 'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

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