06 Mart 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Kopenhag - Başakşehir maçıyla ilgili flaş karar! Koronavirüs...

Başakşehir maçına koronavirüs önlemi!
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

'in son 16 turunda Kopenhag ile 'da oynayacağı rövanş karşılaşmasının koronavirüs önlemleri gerekçesiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İstanbul ile Kopenhag arasında 'da oynanacak Son 16 Turu'ndaki rövanş karşılaşmasına seyirci alınmayacağı açıklandı.

Danimarka Hükümeti, 'in ardından dünyada yaygın hale geelen koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı önlemleri açıkladı. Yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kopenhag ile İstanbul Başakşehir maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

tarafından gelen uyarıları göz önüne alan Danimarka Hükümeti, UEFA Avrupa Ligi'nin haricinde iç sahada oynanması planlanan lig mücadelelerine de seyirci alınmayacağını bildirdi.

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