Kopenhag - Başakşehir maçıyla ilgili flaş karar! Koronavirüs...
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Danimarka'da oynayacağı rövanş karşılaşmasının koronavirüs önlemleri gerekçesiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
İstanbul Başakşehir ile Kopenhag arasında Danimarka'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rövanş karşılaşmasına seyirci alınmayacağı açıklandı.
Danimarka Hükümeti, Çin'in ardından dünyada yaygın hale geelen koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı önlemleri açıkladı. Yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kopenhag ile İstanbul Başakşehir maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından gelen uyarıları göz önüne alan Danimarka Hükümeti, UEFA Avrupa Ligi'nin haricinde iç sahada oynanması planlanan lig mücadelelerine de seyirci alınmayacağını bildirdi.
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