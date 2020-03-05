05 Mart 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

PFDK'dan Medipol Başakşehir'e tribün cezası

PFDK'dan Başakşehir'e tribün cezası
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 05.03.2020

(TFF) (), Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası verdi.

'nın 5 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. BtcTurk 'un futbolcusu Teenage Hadebe, Yukatel Denizlispor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'A CEZA YAĞDI

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'ne Fenerbahçe maçında 1'inci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin TL'lik para cezası verilirken, Antalyaspor'un kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası aldı, antrenör ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı.

GALATASARAY'A İHTAR CEZASI

Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası verilirken, Hes Kablo Kayserispor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 24 bin TL'lik para cezası ve tribün blokesi cezası verildi.
Öte yandan , Galatasaray Kulübü'ne ise Gençlerbirliği maçındaki Sportif Ekipman Talimatı'na aykırılık nedeniyle ihtar cezası verdi.

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