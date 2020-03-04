04 Mart 2020, Çarşamba
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Medipol Başakşehir Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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