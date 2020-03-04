04 Mart 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Başakşehir Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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