Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İlk 16'ya kaldığımız gece sahada muhteşem bir zafer ama soyunma odasına girdiğimizde 33 tane şehit verdiğimizi öğrendik. Boğazımızda her şey düğümlendi."

"Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Başakşehir-Kopenhag maçını şehitlerimize adıyoruz. Hangi takımı tutuyorsanız tutun, Kopenhag maçına tuttuğunuz takımın formasıyla giyin ancak elinizde Türk bayrağıyla Türkiye'yi desteklemeye gelin. 17 kulüp başkanına imzalı davet yollayacağım"

"Bu maç için 17 bin Türk bayrağı ve 17 bin 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı kırmızı-beyaz tişört yaptırdık. Milli maç havasında olacak. Bu maçın geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. 12 Mart gecesi herkesi stadımıza bekliyoruz."

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