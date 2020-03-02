02 Mart 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba gönülleri fethetti!

Demba Ba gönülleri fethetti!
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

'in 24. haftasında evinde 'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Başakşehir'in Senegalli oyuncusu Demba Bayayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. bayraklı tişörte katılan büyük takdir topladı.

'in 24. haftasında iç sahada FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Senegalli oyuncu , Sporting karşısında Avrupa Ligi'nde aldıkları dev zafer sonrası Gaziantep maçına çıktıklarını belirten ve bu nedenle üstlerinde bir yorgunluk olduğunu ifade eden başarılı golcü şunları söyledi:

"Elhamdülillah. Avrupa'da oynadığımız son maçın yorgunluğu vardı üzerimizde. Bunu bu maçta hissettik. Kolektif olarak başarılı olmamız gol ya da asistten daha önemli. İkinci yarı iyi bir sonuç aldık. 49 puana sahip olmak ve lider olmak iyi ama önümüzde uzun bir süre var. Bu ligde her şey olabilir. Ligin sonuna kadar böyle devam etmemiz lazım. Alabileceğimiz puanlardan maksimumunu almalıyız."

34 yaşındaki oyuncu, son 8 haftada attığı 7 gol ve yaptığı 2 asistle Medipol Başakehir'in zirve mücadelesinde büyük rol sahibi oldu.

bayraklı tişörtle katılan Demba Ba'nın bu davranışı büyük takdir topladı.


Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Çeyrek finale kalmak istiyoruz "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
Başakşehir seriye bağladı zirveyi geri aldı Başakşehir seriye bağladı zirveyi geri aldı
Başakşehir liderlik için sahaya çıkacak Başakşehir liderlik için sahaya çıkacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör