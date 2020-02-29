29 Şubat 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

UEFA Kupası’nı kaldırdığım stat

UEFA Kupası’nı kaldırdığım stat
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 29.02.2020

destanının mimarı Teknik Direktör Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesiyle geçmiş başarılarına atıfta bulundu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. Kupası'nı kaldırdığım stat." dedi.

destanının mimarı Teknik Direktör Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesiyle geçmiş başarılarına atıfta bulundu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine 2. maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. Türkiye'yi temsil eden tek ülkeyiz. Başarıya ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Dolu tribünler önünde inşallah iyi bir skor almayı umut ediyorum. Yakından tanıdığımız bir rakip değil. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. N'Doye var yakından tanıdığımız. Deplasmanda iyi kapanıyorlar. Neden olmasın, çeyrek final yolu açılabilir" diye konuştu.

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