29 Şubat 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Skrtel pişman etti!

Skrtel pişman etti!
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşme yenilemediği Martin Skrtel, performansıyla pişman etti. 35 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldığı maçta Sporting filelerini havalandırırken, toplamda 18 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

Skrtel geçtiğimiz yaz önce 1 milyon euro'ya Serie A takımlarından Atalanta'ya gitmiş, ancak fiziki değerleri yeterli bulunmayınca 20 gün sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Slovak stoper, ligde Göztepe, ve filelerini havalandırdı. Fenerbahçe'nin zorunluluktan stoperde oynattığı Jailson ise hataları ile takımı birçok maçta yaktı.

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