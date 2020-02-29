29 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Skrtel pişman etti!
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşme yenilemediği Martin Skrtel, performansıyla pişman etti. 35 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldığı maçta Sporting filelerini havalandırırken, toplamda 18 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.
Skrtel geçtiğimiz yaz önce 1 milyon euro'ya Serie A takımlarından Atalanta'ya gitmiş, ancak fiziki değerleri yeterli bulunmayınca 20 gün sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Slovak stoper, ligde Göztepe, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı. Fenerbahçe'nin zorunluluktan stoperde oynattığı Jailson ise hataları ile takımı birçok maçta yaktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...