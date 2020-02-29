29 Şubat 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 29.02.2020

'in Bosnalı oyuncusu , 'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.

son 32 turu rövanş maçında 3-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında sahasında Sporting CP'yi 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ve 'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen 'de , haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Mücadelede 2 gol atan Visca, hem maçı uzatmaya götüren golü kaydetti, hem de uzatmada penaltıdan bir gol daha bularak takımına turu getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday diğer oyuncular ise, 'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, 'in genç oyuncusu Kai Havertz ve Espanyol'un Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri oldu.

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