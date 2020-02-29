Dişimize göre

Avrupa’daki gururumuz turunculacivertliler, bir dönem Trabzon’da forma giyen Dame N’Doye’un da yer aldığı Danimarka ekibiyle ilk maçı, 12 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Başakşehir, Sporting destanı sonrasında Son 16 Turu'nda Danimarka'dan Kopenhag'la eşleşti. Temsilcimiz ilk maçı 12 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı 19 Mart'ta Kopenhag'da oynayacak. Maçlarını 38 bin kapasiteli Parken Stadı'nda oynayan, 13 kez lig, 8 kez kupayı müzesine götüren Kopenhag'ın teknik direktörlüğünü 2013'ten beri Norveçli Staale Solbakken yapıyor. Mavi-beyazlılar, 22 haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 56 puanla lider olan Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

DEĞERİ 48 MİLYON EURO

Bir dönem Trabzon'da forma giyen N'Doye, Kopenhag'ın yıldızı. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta 11 gol, 4 asistle takımını sırtlıyor. 30 maçta 7 gol, 4 asistle oynayan 26 yaşındaki Uruguaylı golcü Santos da Kopenhag'ın en etkili isimlerinden. Takım değeri 48 milyon euro olarak gösterilen Danimarka ekibinde, en pahalı futbolcu bonservis değeri 6 milyon euro olan santrfor Fischer. 19 yaşındaki genç golcü Kaufmann ve orta saha kaptan Zeca da dikkat edilmesi gereken diğer oyuncular olarak ön plana çıkıyor.

VISCA COŞTU BİR KERE

Sporting Lizbon karşısında attığı iki golle Başakşehir'e turu getiren isim olan Edin Visca, Avrupa'daki gol sayısını da 12'ye yükselterek bu alanda takımının en skorer ismi konumunda. 30 yaşındaki yıldızın turuncu-lacivertli forma altında attığı toplam gol sayısı ise 94'e ulaştı.

CELTİC'İ ELEDİLER

Avrupa Ligi'nde Malmö, D.Kiev ve Lugano'nun bulunduğu B Grubu'ndan Malmö'nün ardından 2. Sırada çıkan Kopenhag, Son 32 turunda İskoçya'dan Celtic'le eşleşti. İlk maçta evinde 1-1 berabere kalan mavi-beyazlılar, deplasmanda 3-1 kazanarak temsilcimizin rakibi oldu.

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