28 Şubat 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar müsabakaların oynanmasıyla tamamlandı. Fırtına nedeniyle ertelenen Salzburg-Frankfurt maçı hariç son 16'da yer alacak takımlar belli oldu. Temsilcimiz , Portekiz temsilcisi 'u uzatmalarda 'nın attığı golle 4-1 yenerek son 16'ya kaldı. Peki, 'nda 'in muhtemel rakipleri hangi takımlar? çekimi saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde...

Avrupa Ligi'nde Son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve son 16'ya yükselen ekipler bleli oldu. Bu turda , Portekiz temsilcisi ile eşleşti. Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen turuncu-lacivertliler, rövanşını 3-1 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda sahneye çıkan yıldız oyuncu , penaltıdan turu getiren golü attı ve temsilcimiz mücadeleyi 4-1 kazandı.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Son 16 kurasına katılacak olan son takım fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - mücadelesiyle belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir 4-1 Sporting CP | MAÇ SONUCU

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

*Rangers (İskoçya)
* (Almanya)
*Wolverhampton (İngiltere)
*LASK Linz (Avusturya)
*Basel (İsviçre)
*Roma (İtalya)
*Wolfsburg (Almanya)
*Getafe (İspanya)
* (Ukrayna)
*Kopenhag (Danimarka)
*Inter (İtalya)
* (İngiltere)
*Sevilla (İspanya)
*Olympiakos (Yunanistan)
*Salzburg-Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi

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