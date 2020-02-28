UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar müsabakaların oynanmasıyla tamamlandı. Fırtına nedeniyle ertelenen Salzburg-Frankfurt maçı hariç son 16'da yer alacak takımlar belli oldu. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatmalarda Edin Visca'nın attığı golle 4-1 yenerek son 16'ya kaldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nda Başakşehir'in muhtemel rakipleri hangi takımlar? Kura çekimi saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve son 16'ya yükselen ekipler bleli oldu. Bu turda Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen turuncu-lacivertliler, rövanşını 3-1 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda sahneye çıkan yıldız oyuncu Edin Visca, penaltıdan turu getiren golü attı ve temsilcimiz mücadeleyi 4-1 kazandı.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Son 16 kurasına katılacak olan son takım fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

*Rangers (İskoçya)

*Bayer Leverkusen (Almanya)

*Wolverhampton (İngiltere)

*LASK Linz (Avusturya)

*Basel (İsviçre)

*Roma (İtalya)

*Wolfsburg (Almanya)

*Getafe (İspanya)

*Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

*Kopenhag (Danimarka)

*Inter (İtalya)

*Manchester United (İngiltere)

*Sevilla (İspanya)

*Olympiakos (Yunanistan)

*Salzburg-Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi

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