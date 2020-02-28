Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımların kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. İşte tüm eşleşmeler...

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA!

Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir, ilk maçını evinde oynayacak rövanşında ise Danimarka'ya gidecek.

BAŞAKŞEHİR SON 16'YA NASIL KALDI?

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma, Wolfsberger ve Borussia Mönchengladbach takımlarıyla karşılaştı. Zor rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan turuncu-lacivertliler 10 puanla grubunu lider olarak bitirdi.

SON 32'DE SPORTING LIZBON'U ELEDİ

Son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşen temsilcimiz Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 3-1 kaybetti. Rövanş karşılaşmasında rakibini 3-1 yenen Başakşehir, maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada yıldız futbolcusu Edin Visca'nın penaltı golüyle skoru 4-1'e getirdi ve güçlü rakibi karşısında tur atlamayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KOPENHAG SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turunda yarışan Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım... Kopenhag UEFA son 16 turuna nasıl yükseldi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ne B Grubu'ndan katılan Kopehag, Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile aynı grupta yer alıyordu. İsveç temsilcisi Malmö, gruptan 11 puan toplayarak lider çıkarken, Kopenhag, topladığı 9 puanla 2. sıradan bir üst tura adını yazdırmıştı.

CELTIC'İ ELEDİLER

Son 32 turunda İskoçya temsilcisi Celtic ile eşleşen Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında, evinde yeşil-beyazlı ekiple 1-1 berabere kalmıştı. Turun rövanşında Danimarka temsilcisi, zorlu Celtic deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Kopenhag, temsilcimiz Medipol Başakşehir ile eşleşti.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG

Olympiakos-Wolves

Inter-Getafe

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Sevilla-Roma

LASK Linz-Manchester United

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen

Salzburg-Frankfurt maçının galibi / Basel

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