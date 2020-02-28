CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag!
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatmalarda Edin Visca'nın attığı golle 4-1 yenerek son 16'ya kaldı. Son 16 turuna kalan takımların, ertelenen bir müsabaka dışında belli olmasının ardından kura çekimi heyecanı başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. Diğer eşleşmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve son 16'ya yükselen ekipler belli oldu. Bu turda Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen turuncu-lacivertliler, rövanşını 3-1 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda sahneye çıkan yıldız oyuncu Edin Visca, penaltıdan turu getiren golü attı ve temsilcimiz mücadeleyi 4-1 kazandı.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekiminde Medipol Başakşehir, Kopenhag ile eşleşti.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Medipol Başakşehir-Kopenhag
Olympiakos-Wolves
Inter-Getafe
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk
Sevilla-Roma
LASK Linz-Manchester United
Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen
Salzburg-Frankfurt maçının galibi / Basel
HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...