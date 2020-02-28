28 Şubat 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag!

CANLI | Başakşehir'in rakibi belli oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Temsilcimiz , Portekiz temsilcisi 'u uzatmalarda 'nın attığı golle 4-1 yenerek son 16'ya kaldı. Son 16 turuna kalan takımların, ertelenen bir müsabaka dışında belli olmasının ardından çekimi heyecanı başladı. Temsilcimiz Medipol 'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. Diğer eşleşmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Avrupa Ligi'nde Son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve son 16'ya yükselen ekipler belli oldu. Bu turda , Portekiz temsilcisi ile eşleşti. Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen turuncu-lacivertliler, rövanşını 3-1 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda sahneye çıkan yıldız oyuncu , penaltıdan turu getiren golü attı ve temsilcimiz mücadeleyi 4-1 kazandı.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı çekiminde Medipol , Kopenhag ile eşleşti.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir 4-1 Sporting CP | MAÇ SONUCU

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Medipol Başakşehir-Kopenhag

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Inter-Getafe

Wolfsburg-

Sevilla-Roma

LASK Linz-

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Salzburg-Frankfurt maçının galibi / Basel

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