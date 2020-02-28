CANLI | Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatmalarda Edin Visca'nın attığı golle 4-1 yenerek son 16'ya kaldı. Son 16 turuna kalan takımların, ertelenen bir müsabaka dışında belli olmasının ardından kura çekimi heyecanı başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. Diğer eşleşmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve son 16'ya yükselen ekipler belli oldu. Bu turda Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Portekiz'de rakibine 3-1 yenilen turuncu-lacivertliler, rövanşını 3-1 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda sahneye çıkan yıldız oyuncu Edin Visca, penaltıdan turu getiren golü attı ve temsilcimiz mücadeleyi 4-1 kazandı.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekiminde Medipol Başakşehir, Kopenhag ile eşleşti.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Medipol Başakşehir-Kopenhag

Olympiakos-Wolves

Inter-Getafe

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Sevilla-Roma

LASK Linz-Manchester United

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen

Salzburg-Frankfurt maçının galibi / Basel

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR...

DİĞER