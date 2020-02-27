27 Şubat 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Krtik gollerin adamı Skrtel

Krtik gollerin adamı Skrtel
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Son 32 Turu ikinci maçında karşısında 31’inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ’in yıldız oyuncusu , kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 de lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole daha imza atmıştı.

Ligin 8'inci haftasında turuncu lacivertli takımın 2-1'lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2'nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9'uncu haftada da ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti. 'in 23'üncü haftasında deplasmanında 87'nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90'ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi. Yıldız oyuncu son olarak, takımının 'ndeki rakibi kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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