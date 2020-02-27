27 Şubat 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Erol Bulut'tan Beşiktaş'a gözdağı

Erol Bulut'tan Beşiktaş'a gözdağı
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.02.2020

Aytemiz ’un başarılı hocası , 3 maçlık galibiyet hasretlerine sahalarındaki karşılaşmasıyla son vermek istediklerini söyledi.

'nda 'ı saf dışı bıraktıktan sonra düşüşe geçen ve ligde son 3 maçtan 1 puan çıkartabilen 'da gözler maçına çevrildi. karşısında galibiyeti kaçıran güçlü rakiplerine, iddialı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Teknik Direktör , "Son 3 maçımızda 1 puan almış olsak da hem kupa hem lig maçları, zor bir yarıştan çıktık. Hem maçı, hem maçı olsun iki maçı kazanabilecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bu hafta itibarıyla yeni bir çıkışa girmek istiyoruz. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle inşallah bunun başlangıcını yaparız" diye iddialı konuştu.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! haberin devamı

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