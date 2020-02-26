26 Şubat 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Okan Buruk: Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz | CANLI
BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

Başakşehir Teknik Direktörü ve savunma oyuncusu Carlos Ponck, Avrupa Ligi son 32 turunda ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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Okan Buruk'un açıklamaları:

"Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Sonuç ne olur ne olmaz bakacağız. Crivelli önemli bir oyuncu, gol yükü çekiyor. Hazır olan ve bekleyen oyuncularımız var onun yerine de. Takımıma, oyuncularıma güveniyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Hedefimiz hala turu geçmek. Elimizden geleni yapacağız, turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz."

Carlos Ponck'un açıklamaları:

"Deplasmanda attığımız bir gol bize umut veriyor. Takım olarak evimizde farklı oynuyoruz. İlk maçta çok iyi oynadılar ama burada ilk maçtaki gibi rahat oynayamayacaklar. Maça çok iyi hazırlandık."

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