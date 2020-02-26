Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve savunma oyuncusu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Okan Buruk'un açıklamaları:

"Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Sonuç ne olur ne olmaz bakacağız. Crivelli önemli bir oyuncu, gol yükü çekiyor. Hazır olan ve bekleyen oyuncularımız var onun yerine de. Takımıma, oyuncularıma güveniyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Hedefimiz hala turu geçmek. Elimizden geleni yapacağız, turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz."

Carlos Ponck'un açıklamaları:

"Deplasmanda attığımız bir gol bize umut veriyor. Takım olarak evimizde farklı oynuyoruz. İlk maçta çok iyi oynadılar ama burada ilk maçtaki gibi rahat oynayamayacaklar. Maça çok iyi hazırlandık."

DİĞER