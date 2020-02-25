25 Şubat 2020, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon hakemi belli oldu!

Başakşehir'in Lizbon maçı hakemi belli oldu!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 25.02.2020

'ndeki temsilcimiz 'in ile 'da oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

son 32 turu ilk maçında konuk olduğu 'a 3-1 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

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