24 Şubat 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Lider olmak çok önemliydi

Okan Buruk: Lider olmak çok önemliydi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada lider olmanın önemli olduğunu ve maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir Teknik Direktörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk yaptığı açıklamada lider olmanın ve galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı hücumu etkili yapmaya çalışan bir takımdı rakip. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İkinci yarının başında bireysel bir hatadan yediğimiz bir gol vardı. Son 10-15 dakikada Rizespor'un da net pozisyonu vardı. Belki sonlandırmada daha işler yapabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün lider olmak çok önemliydi. Rizespor benim çok sevdiğim takım ve değer verdiğim bir şehir. Oyuncularla beraber daha iyi yerlere geleceklerdir diye umuyorum."

Okan Buruk: "Buradan lider ayrılmak önemliydi"

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