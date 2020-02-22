Medipol Başakşehir yenildi hesaplar karıştı! Kapıdaki tehlike...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, haftaiçi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetmiş ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. Bu yenilgi ayrıca ülke sıralamasını da kritik seviyeye getirirken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımızı da kaybedebiliriz. Bilindiği gibi ülkemizde şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyordu. İşte ayrıntılar...

Bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Avrupa'da grup aşamalarında elenmiş ve ülke puanı sıralamasında Türkiye kritik aşamaya gelmişti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edebilmemiz için 11. sıradaki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.325 puanı bulunan Avusturya'da Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmuş ve diğer temsilcisi LASK Linz ise AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Sabah'ın haberine göre; 32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi olan Avusturya, temsilcilerinin tur atlaması halinde 11. sıradaki yerimizi kaybedebiliriz.

UKRAYNA FARKI ARTTIRDI!

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 2-1 yendi ve Ukrayna ile puan farkımız biraz daha açıldı. Ukrayna'nın 33.900 puanı bulunuyor.

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