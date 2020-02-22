22 Şubat 2020, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir yenildi hesaplar karıştı! Kapıdaki tehlike...

Başakşehir yenildi hesaplar karıştı! Kapıdaki tehlike...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

Avrupa'daki tek temsilcimiz , haftaiçi Portekiz ekibi 'a 3-1 kaybetmiş ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. Bu yenilgi ayrıca ülke sıralamasını da kritik seviyeye getirirken, 'ne direkt katılım hakkımızı da kaybedebiliriz. Bilindiği gibi ülkemizde şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyordu. İşte ayrıntılar...

Bu sezon , ve Avrupa'da grup aşamalarında elenmiş ve ülke puanı sıralamasında kritik aşamaya gelmişti. Gelecek sezon 'ne direkt katılım hakkı elde edebilmemiz için 11. sıradaki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.325 puanı bulunan 'da Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmuş ve diğer temsilcisi LASK Linz ise AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Sabah'ın haberine göre; 32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi olan Avusturya, temsilcilerinin tur atlaması halinde 11. sıradaki yerimizi kaybedebiliriz.

UKRAYNA FARKI ARTTIRDI!

temsilcisi , sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 2-1 yendi ve Ukrayna ile puan farkımız biraz daha açıldı. Ukrayna'nın 33.900 puanı bulunuyor.

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